Непогода продержится в столице до конца суток.

На Киев и Киевскую область в ближайшее время налетит сильный ветер, объявлено предупреждение.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"В ближайший час в Киеве и Киевской области с удерданием до конца суток 3 июня порывы ветра 15-18 м/с",- говорится в сообщении.

За это объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода в Киеве сегодня

Как сообщал Погода УНИАН, в Киеве 3 июня днем потеплеет до +19°. При этом будет дуть сильный ветер: утром со скоростью 5,3 м/с, а в обед усилится до 7,7 м/с.

Весь день в столице будет пасмурная погода, лишь изредка солнце будет появляться на небе. Атмосферное давление пониженное-750 мм ртутного столба. Без осадков.

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Автор: Екатерина Лиманская