Синоптики предупреждают украинцев о гололедице на дорогах
Гололедица может привести к нарушению движения транспорта.
В понедельник и вторник, 16 и 17 ноября, в восточных областях на дорогах гололедица.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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Синоптики предоставили этим погодным условиям І уровень опасности - желтый.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды в Украине на 17 ноября: данные погоды УНИАН
Во вторник, 17 ноября, практически на всей территории Украины - дожди. На юге и в Киеве - с мокрым снегом. В северных и восточных регионах - переменная облачность, без осадков. Столбики термометров поднимутся до 0° в центре до +8° - в южных областях до -1° опустятся на востоке и поднимутся до +10° в западной части страны.
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