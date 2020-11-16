Синоптики предупреждают украинцев о гололедице на дорогах

Гололедица может привести к нарушению движения транспорта.

Спасатели призвали быть осторожными на дороге / Фото УНИАН

В понедельник и вторник, 16 и 17 ноября, в восточных областях на дорогах гололедица.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Синоптики предоставили этим погодным условиям І уровень опасности - желтый.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 17 ноября: данные погоды УНИАН

Во вторник, 17 ноября, практически на всей территории Украины - дожди. На юге и в Киеве - с мокрым снегом. В северных и восточных регионах - переменная облачность, без осадков. Столбики термометров поднимутся до 0° в центре до +8° - в южных областях до -1° опустятся на востоке и поднимутся до +10° в западной части страны.