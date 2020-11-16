Завтра в Украине похолодает и начнутся сильные дожди, в двух областях - с мокрым снегом (карта)
Завтра в стране немного похолодает.
Во вторник, 17 ноября, практически на всей территории Украины - дожди. На юге и в Киеве - с мокрым снегом. В северных и восточных регионах - переменная облачность, без осадков. Столбики термометров поднимутся до 0° в центре, до +8° - в южных областях, до -1° опустятся на востоке и поднимутся до +10° в западной части страны.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Погода до 2025 года будет самой теплой за все время наблюдений - синоптики
- В Киеве завтра ожидается снег с дождем, температура воздуха ночью -1°, днем 0°.
- В Чернигове будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -2°, днем -1°.
- Во Львове во вторник облачно с прояснениями, возможен дождь, ночью +3°, днем +10°.
- В Луцке ливень, ночью +6°, днем +8°.
- В Ривне во вторник возможен ливень, ночью +4°, днем +7°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +4°, днем +6°, ливень.
- В Хмельницком завтра ночью +3°, днем +6°, сильный дождь.
- В Ивано-Франковске завтра ночью +4°, днем +6°, ливень.
- В Черновцах во вторник мелкий дождь, ночью +3°, днем +6°.
- В Виннице завтра дождь, температура воздуха 0°...+3°.
- В Житомире во вторник ливень, температура ночью +1°, днем +3°.
- В Черкассах ночью -2°, днем 0°, пасмурно.
- В Кропивницком небольшая облачность, температура ночью -4°, днем +1°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -4°...0°.
- В Одессе 17 ноября дождь, температура ночью +3°, днем +7°.
- В Херсоне во вторник ночью -2°, днем +2°, небольшой снег с дождем.
- В Николаеве завтра снег с дождем, ночью -1°, днем +2°.
- В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +3°.
- В Сумах завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха -4°...-1°.
- В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -1°.
- В Днепре облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +2°.
- В Симферополе во вторник будет переменная облачность, +1°...+8°.
- В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем -4°.
- В Северодонецке завтра сплошная облачность, температура ночью -2°, днем -5°.
17 ноября — Симона, Иннокентия, Фаины, Иоанникия Великого. Если 17 ноября наметет снега, то в следующем году хлеба много будет. Если уток на зимовку осталось много, зима будет теплой.
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Погода в Украине
- Винница+6°... +2°
- Днепр+1°... -4°
- Донецк-1°... -3°
- Житомир+6°... 0°
- Запорожье+3°... -4°
- Ивано-Франковск+9°... +3°
- Киев+3°... -4°
- Кропивницкий+3°... -4°
- Луганск-2°... -4°
- Луцк+10°... +5°
- Львов+9°... +4°
- Николаев+6°... -2°
- Одесса+11°... +5°
- Полтава0°... -3°
- Ровно+9°... +5°
- Симферополь+9°... +3°
- Сумы-1°... -5°
- Тернополь+8°... +4°
- Харьков-2°... -5°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницкий+8°... +4°
- Черкассы+3°... -3°
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