Завтра в Украине похолодает и начнутся сильные дожди, в двух областях - с мокрым снегом (карта)

Завтра в стране немного похолодает.

Завтра в некоторых областях ожидается мокрый снег / Фото УНИАН

Во вторник, 17 ноября, практически на всей территории Украины - дожди. На юге и в Киеве - с мокрым снегом. В северных и восточных регионах - переменная облачность, без осадков. Столбики термометров поднимутся до 0° в центре, до +8° - в южных областях, до -1° опустятся на востоке и поднимутся до +10° в западной части страны.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Читайте также Погода до 2025 года будет самой теплой за все время наблюдений - синоптики

В Киеве завтра ожидается снег с дождем, температура воздуха ночью -1°, днем 0°.

В Чернигове будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -2°, днем -1°.

Во Львове во вторник облачно с прояснениями, возможен дождь, ночью +3°, днем +10°.

В Луцке ливень, ночью +6°, днем +8°.

В Ривне во вторник возможен ливень, ночью +4°, днем +7°.

В Тернополе температура воздуха ночью +4°, днем +6°, ливень.

В Хмельницком завтра ночью +3°, днем +6°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске завтра ночью +4°, днем +6°, ливень.

В Черновцах во вторник мелкий дождь, ночью +3°, днем +6°.

В Виннице завтра дождь, температура воздуха 0°...+3°.

В Житомире во вторник ливень, температура ночью +1°, днем +3°.

В Черкассах ночью -2°, днем 0°, пасмурно.

В Кропивницком небольшая облачность, температура ночью -4°, днем +1°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -4°...0°.

В Одессе 17 ноября дождь, температура ночью +3°, днем +7°.

В Херсоне во вторник ночью -2°, днем +2°, небольшой снег с дождем.

В Николаеве завтра снег с дождем, ночью -1°, днем +2°.

В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +3°.

В Сумах завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха -4°...-1°.

В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -1°.

В Днепре облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +2°.

В Симферополе во вторник будет переменная облачность, +1°...+8°.

В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем -4°.

В Северодонецке завтра сплошная облачность, температура ночью -2°, днем -5°.

Погода в Украине на завтра, 17 ноября / фото УНИАН

17 ноября — Симона, Иннокентия, Фаины, Иоанникия Великого. Если 17 ноября наметет снега, то в следующем году хлеба много будет. Если уток на зимовку осталось много, зима будет теплой.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: