Такое сильное повышение температура ожидается уже в ближайшие выходные.

В Украине в ближайшие дни ожидается резкое потепление. А очередной атмосферный фронт, который придет к нам 15 декабря, станет причиной осадков в виде снега и дождя в большинстве областей Правобережья Украины. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

По прогнозу синоптика, в пятницу, 16 декабря, в большинстве областей Украины сохранится неустойчивая погода с осадками. Скорость ветра будет достигать 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 °С, днем 0...+5 °С, в южной части потеплеет до +6...+11 °С.

"В выходные, 17 и 18 декабря, в Украину продолжит поступать влажный и теплый воздух с юго-запада. Ожидается аномально теплая и дождливая погода", - прогнозирует синоптик.

По его словам, температура воздуха ночью окажется в пределах 0...+5 °С, днем +6...+11 °С, а на юге столбики термометров местами будут подниматься до +15 °С.

В Украину идет потепление

По прогнозам народного синоптика Станислава Щедрина, после резкого похолодания, которое сейчас накрыло Украину, ожидается аномальное тепло. "Уже с 15 декабря вновь во всех областях ожидаются резкое потепление и дожди вперемешку с мокрым снегом", - спрогнозировал он.

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