В ближайшие дни в Украине ожидается много осадков.

Ближайшие дни в Украине будет дождливо, а 18 августа в некоторых регионах ожидаются ливни, град и шквалы.

Об этом предупредил синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

Так, по его прогнозу, завтра влажная и дождливая погода сохранится в большинстве областей Украины, только на крайнем востоке будет преимущественно без осадков.

"В северных областях местами пройдут сильные дожди", - отметил синоптик. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +17...+22 °С, днем +23...+28 °С, в южных и восточных областях +28...+33 °С.

В четверг, 18 августа,ночью без существенных осадков. "Днем в северных, центральных и восточных областях пройдут дожди с грозами, местами сильные ливни, град и шквалы, 15-20 м/с", - предупредил Игорь Кибальчич. По его данным, температура воздуха ночью +16...+21 °С, днем +23...+28 °С, на юге и востоке до +33 °С.

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшую неделю украинцев ждет нестабильная погода. Практически повсеместно ожидаются дожди, местами-сильные и в сопровождении гроз. Также ожидаются колебания температур, однако в среднем на Западе и севере страны ожидается самая прохладная погода, а на востоке будет жарче всего.

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