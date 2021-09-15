Ураган "Николас" по мере продвижения ослаб до тропического шторма, однако он все равно опасен.

Шторм "Николас" обрушился на американские штаты Луизиана и Техас.

Об этом сообщает NBC News.

В результате стихии 250 тысяч человек остались без электричества.

Как сообщается, по мере продвижения "Николас" ослаб до тропического шторма, а его скорость снизилась до 56 км/ч.

По данным издания, шторм вызвал почти двухметровый нагон в Клир-Лейк, штат Техас, и принес 35 сантиметров осадков.

Губернатор Луизианы объявил чрезвычайное положение перед началом шторма в штате, который все еще восстанавливается после урагана "Ида".

Ожидается, что шторм также обрушится на южные районы Миссисипи и южные районы Алабамы.

Как сообщал Погода УНИАН, ранее "Николас" достиг статуса урагана 1 категории. Скорость ветра его достигала 122 км/ч, а порывы были до 153 км/ч.

В пострадавших районах школах приостановили занятия. Также закрыты центры тестирования и вакцинации от COVID-19.

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Автор: Екатерина Лиманская