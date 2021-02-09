"Осадки будут ослабевать, а морозы серьезно усилятся": синоптик дала прогноз на ближайшие дни в Украине
Киев в среду также будет встречать очередной циклон.
Завтра, 10 февраля, в Украину придет очередной циклон.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"Наш Tristan, который вчера сыпал и лил, да и дальше продолжает в восточных областях, словом, веселился, как на корпоративе, постепенно смещается в восточном направлении. А очередной Ulf, лихо закрутив усы, готовится в среду прийти в Украину", - написала она.
Завтра осадки предполагаются в большинстве областей Украины. Но не одновременно. Ночью и утром - на западе и севере. Утром и днем на севере и в центральной части. Днем и вечером - на востоке, северо-востоке, в Запорожье и на Днепропетровщине.
Снег более вероятен в западных и северных областях, на Прикарпатье и в Карпатах снег с дождем. Мокрый снег и дождь - в центре и на востоке Украины.
В южной части завтра осадки ожидаются в Запорожье, на остальной территории юга - либо облачно, либо максимум небольшие осадки.
Остается сложной ситуация на дорогах и тротуарах.
Ветер северо-восточный, порывистый.
В северной части и большинстве западных областей предполагается днем -3°...-9°. А на юго-западе, вокруг Карпат, от -3° до +3°.
В центральных областях и на востоке Украины -4° до + 4°.
В южной части +4°...+ 8° градусов, в Крыму до +12°.
Киев в среду также будет встречать очередной циклон. Наибольшая вероятность снегопада в столице - завтра утром. Ночью - пауза. А днем 10 февраля циклон пойдет на восток, киевский снег ослабеет и прекратится.
"11-12 февраля нас ждет еще один циклон и потепление. А с воскресенья осадки будут ослабевать, а морозы серьезно усилятся", - обещает синоптик.
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