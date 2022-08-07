Улицы превратились на реки, а дворы на озера.

Непогода бушевала под Киевом. Под удар стихии попали многострадальные города Ирпень, Гостомель и Буча.

Об этом рассказал городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

На обнародованных кадрах видно, как улицы городов превратились в реки и озера из-за сильного ливня.

"В Ирпене снова апокалипсис. На этот раз – естественный", - пишут местные жители.

Кроме того, в местных Telegram-каналах опубликовали видео, как в одном из жилых комплексов посреди коридора в доме образовался "гейзер". Также в поврежденных из-за войны квартирах вода залила комнаты.

В свою очередь Маркушин заявил, что коммунальные службы уже ликвидируют последствия непогоды.

В Буче ситуация оказалась ненамного лучше. Там передвигаться можно было разве что на лодке.

Как ранее сообал УНИАН, в воскресенье, 7 августа, во многих областях Украины ожидалось ухудшение погоды. В связи с этим объявили штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, в западных, днем и в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ожидались грозы. При этом в отдельных районах ожидался град и шквалы 15-20 м/с.

Вас также могут заинтересовать новости: