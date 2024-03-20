Состояние климата в 2023 году придало зловещее новое значение слову "зашкаливает".

2023 год с большим отрывом стал самым жарким на планете за всю историю наблюдений, как и в целом все последнее тесятиление. Об этом говорится в докладе о состоянии глобального климата Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Новые рекорды побиты по уровням парниковых газов, температуре поверхности, теплу и подкислению океана, повышению уровня моря, морскому ледяному покрову Антарктики и отступлению ледников.

Согласно докладу ВМО, волны тепла, наводнения, засухи, лесные пожары и быстро усиливающиеся тропические циклоны вызвали страдания и хаос, перевернув повседневную жизнь миллионов людей и нанеся многомиллиардные экономические потери.

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"Сирены ревут по всем основным индикаторам... Некоторые рекорды не просто возглавляют чарты, они их просто разрушают. И изменения ускоряются", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По данным метеорологов, в 2023 году почти треть мирового океана была охвачена волной морской жары, наносящей ущерб жизненно важным эко- и продовольственным системам. К концу 2023 года более 90% океана в какой-то момент года испытали сильную жару.

По предварительным данным, глобальный набор эталонных ледников понес самую большую потерю льда за всю историю наблюдений (с 1950 года), что было вызвано сильным таянием льда как на западе Северной Америки, так и в Европе.

"Климатический кризис является определяющей проблемой, с которой сталкивается человечество, и он тесно переплетается с кризисом неравенства, о чем свидетельствуют растущая нехватка продовольствия, перемещение населения и утрата биоразнообразия"", - заявила генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.

Число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия во всем мире, увеличилось более чем вдвое: со 149 миллионов человек до пандемии COVID-19 до 333 миллионов человек в 2023 году. Согласно докладу, экстремальные погодные и климатические явления, возможно, не являются основной причиной, но являются отягчающими факторами.

Температура мирового океана достигла небывалых высот

Февраль 2024 года девятым месяцем подряд, который побил месячный температурный рекорд. В этом месяце температура мирового океана достигла рекордного уровня: средняя глобальная температура поверхности моря составила +21,06° по Цельсию. Вместе с тем морской лед Антарктики достиг своего годового минимума в феврале - на 28% меньше среднего.

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