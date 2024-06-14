Только западная часть, Одесская и Винницкая области не попадут под влияние этого циклона.

На выходных погоду в Украине будет определять циклон. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко. Центр его расположится над югом Украины и в течение субботы-воскресенья будет постепенно смещаться на восточные области.

"Поэтому кратковременные грозовые дожди, местами даже сильные ливни, шквалы и град наиболее вероятны в южной части (кроме Одесской области), в восточных областях, а также заденет центр, кроме Винницкой области", - прогнозирует Наталья Диденко.

Под влияние циклона также попадут северные области Украины.

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"И только западная часть, Одесская и Винницкая области окажутся под влиянием полосы высокого атмосферного давления, поэтому здесь осадков не ожидается", - говорит синоптик.

Температура на выходных ожидается комфортной. В большинстве областей днем будет +20...+26 градусов, во время дождей будет холодать до +17...+19 градусов, на Луганщине +27...+30 градусов.

В Киеве 15 и 16 июня пройдут периодические дожди, местами с грозами. Максимальная температура воздуха в столице будет невысокой, +20...+22 градуса, в дождях снижение до +17...+20 градусов.

"Итак, в ближайшие выходные сухо и преимущественно солнечно будет на западе Украины, в Одесской и Винницкой областях. А на остальной нашей территории - дожди и дожди периодически. С понедельника, с 17-го июня, температура воздуха в Украине начнет повышаться, вернется жара, однако не чрезмерная, согласно сезону", - сообщила Наталья Диденко.

Напомним, о неустойчивой и дождливой погоде на выходных говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, только на крайнем юго-востоке выше нормы на 2-4 °С.

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