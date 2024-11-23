На высокогорье мороз и сильный ветер, а снежные переметы достигают 150 см.

В Карпатах свирепствует зима. На высокогорье наблюдается ухудшение погодных условий. Об этом сообщают горные спасатели Прикарпатья.

По их данным, на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена, метель.

Ветер в горах западный 10-13 м/с, а температура воздуха упала до -13°С.

"В течение суток выпало большое количество свежего снега, местами переметы достигают более метра", - говорится в сообщении.

В то же время спасатель Василий Фицак на своей странице в Facebook сообщил, что "в высокогорье Черногоры погода свирепствует".

По его данным, сугробы снега местами достигают 150 см. "Лицо обмерзает в считанные минуты", - рассказал спасатель.

В Антарктике накануне лета навалило почти два метра снега

В последние дни в Антарктике, где располагается украинская станция им. Вернадского, непрерывно выпадает мокрый снег.

Специалисты объясняют, что станция "Академик Вернадский" расположена на острове в морском регионе, где осадки являются привычным явлением. В этой местности они наблюдаются почти 300 дней в году: в виде снега, дождя или их сочетания.

Из-за интенсивных осадков в последние дни снежный покров вблизи украинской станции вырос до 180 см. Это происходит даже несмотря на то, что в Антарктике сейчас завершается весенний сезон.

Ученые отметили, что каждому участнику экспедиции назначен определенный участок вокруг станции, который он должен регулярно расчищать. Кроме того, дежурные - как дневные, так и ночные - постоянно убирают основные дорожки, а иногда и вся команда участвует в совместной уборке снега.

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