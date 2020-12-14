Потепление продолжится, осадки и гололед отступят: прогноз погоды в Украине на неделю (карта)

Небольшой снег ожидается только на выходных.

На этой неделе ожидается более теплая погода / Фото ua.depositphotos.com

На этой неделе в Украине ожидается достаточно теплая зимняя погода без резких температурных скачков. Осадки, которые начнутся в понедельник, ко вторнику уже почти прекратятся, и до субботы в Украине будет сухо. На выходных север и часть центральных регионов затронет снегопад, а в Виннице пойдет дождь. Температура днем упадет до -2°. В воскресение погода опять выровняется.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Так, в понедельник, 14 декабря, в Украине ожидается пасмурная погода. Местами пройдут дожди, в некоторых областях - усилятся до ливней. Солнце покажется только в Запорожской и Днепропетровской областях. Температура будет выше 0° за исключением Харькова и Сум - здесь ожидается легкий мороз.

Прогноз погоды в Украине на 14 декабря / фото УНИАН

Во вторник дожди практически прекратятся и в Украине выглянет солнце. На Сумщине, Полтавщине и в Днепре ожидается снег, а в Запорожье возможен дождь.

Прогноз погоды в Украине на 15 декабря / фото УНИАН

В среду осадки полностью отступят, но температура останется в прежних значениях: ниже нуля на Сумщине и Харьковщине, а на остальной территории - до +3°.

Прогноз погоды в Украине на 16 декабря / фото УНИАН

Четверг ожидается таким же сухим и облачным, как среда. Солнца станет немного больше: оно порадует жителей западных и восточных регионов.

Прогноз погоды в Украине на 17 декабря / фото УНИАН

В пятницу температура начнет расти. Днем уже не останется "минусовых" значений. Максимально тепло будет в Черновцах: здесь столбики термометров поднимутся до +5°, что на три градуса теплее, чем в Крыму.

Прогноз погоды в Украине на 18 декабря / фото УНИАН

В субботу в Украине снова похолодает. Север и часть центральных регионов затронет снегопад, а в Виннице пойдет дождь. Температура днем упадет до -2°.

Прогноз погоды в Украине на 19 декабря / фото УНИАН

В воскресенье украинцев ждет облачная погода. Солнце порадует только туманный Львов. Осадков не ожидается.

Прогноз погоды в Украине на 20 декабря / фото УНИАН

Народный прогноз

14 декабря — Наумов. Декабрь снегом глаз радует, а морозом ухо рвет. Пророк Наум наставит на ум. В этот день в царской России родители отдавали мальчиков на обучение к дьячкам, отставным солдатам и т. п, которые могли научить детей грамоте. В этот день день будущий учитель приходил в дом родителей ученика, где его встречали с почетом. Отец брал сына за руку и как бы передавал его учителю, прося научить уму-разуму, а за нерадивость наказывать кнутом.

15 декабря — день Аввакума. Если в середине декабря много снега, будет богатый урожай травы летом. В декабре зима стелет белые холсты, а мороз через реки наводит мосты. Если луна светит ночью ярко или ее нет, а небо усыпано яркими звездами, будет ясный морозный день. Большой иней, бугры снега, глубоко промерзшая земля — к плодородию. Если птицы перед морозом садятся на верхушки деревьев — быть ветру, а если садятся на снег — к оттепели. Ворона каркает — скоро заметет метель. Стоит обратить внимание на зимние узоры, что рисует на стекле мороз. Чем пышнее узоры, тем пышнее будет зелень весной. Обильный и частый иней зимой — примета урожайного года.

16 декабря — Ивана Молчальника. Верными синоптиками, особенно для прогноза на ближайшее время, являются животные. Кошка в печурку — стужа на двор; кошка клубком — на мороз. И ждите мороза, если кошка во время сна закрывает лапкой мордочку. Кошка ложится на пол, крепко спит; лежит посреди комнаты, откинув хвост; лежит животом вверх; садится на подоконник и смотрит в окно — к потеплению. А если кошка скребет пол, то будет метель.

17 декабря — Варвары. Если в декабре на Варвары болото, то будет зима красна, как золото. Если против этого дня ночное небо в звездах — жди холодов, а слепое и тусклое — на тепло. Если воробьи собираются кучками на деревьях и чирикают, то будет теплая зима. Деревья в инее — урожай на фрукты. Который день на Варвары, такой и на Саввы. Какая погода на Варвары, такая и на Рождество. Если до этого дня снег не выпал — зима будет теплой, а как появится — длинной и холодной. Ясная Варвара к морозу. В этот день в старину случались самые сильные морозы. Про этот день говорили: “Варвара мостит, Савва вострит, а Николай гвоздит”.

18 декабря — Саввы Освященного. На день Саввы работать грех: святого подвижника обидишь. В старину на Савву погоду узнавали не выходя из избы. Красный огонь в печи да поленья трещат, на дворе стужа лютая будет. Если дым столбом — к морозу, к ведру, дым волоком — к ненастью, когда дым без ветра бьет к земле — жди снега. С этого дня устанавливается прочный санный путь и нельзя ругаться тому хозяину, у кого есть лошадь.

19 декабря — Николая Чудотворца. 19 декабря — Николы зимнего. В каждом году два Николая: на первого Николая не бывает холодно никогда, а до второго Николая не бывает тепла никогда. Какой день на Николая зимнего, такой и на Николая летнего. Как упадет большой иней — на хороший урожай овса. Как на Николая пойдет дождь, то урожай на озимые. Морозный день — на красоту хлеба и овощей. Когда на Николая след заметает — дороге не стоять.

20 декабря — день Амвросия. Этот день подводил черту под праздниками уходящего года. Пришел Амвросий — праздники отбросил. Это означало, что до Рождества праздников больше не будет.

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