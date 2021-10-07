В одном из регионов Италии за 12 часов выпало больше половины среднего годового количества осадков.

В Италии установлен новый европейский рекорд количества осадков за 12 часов.

Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, всего за 12 часов в Лигурии выпало 740,6 мм дождя, что является новым европейским рекордом по количеству осадков за это время. Это больше половины среднего количества осадков, которое выпадает в регионе за год - 1270 миллиметров.

Также в течение 48 часов ураган произвел более полумиллиона ударов молний.

По данным издания, из-за дождя многие реки вышли из берегов и вызвали оползни, нарушающие движение транспорта.

Сообщений о жертвах не поступало.

Напомним, ранее власти Лигурии из-за сильных дождей временно остановили местные выборы. Ливни привели к наводнениям и оползням, в результате чего перекрыли автомагистраль Савона-Турин. В Лигурии в это время как раз проходили местные выборы, поэтому власти закрыли некоторые избирательные участки.

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Автор: Екатерина Лиманская