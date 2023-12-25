В столице и области объявлено штормовое предупреждение.

На вторник, 26 декабря, в Киеве и Киевской области объявлен повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине обнародовал Украинский гидрометцентр.

"26 декабря порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый", - сообщают синоптики.

Погода в Киеве и области-прогноз на 26 декабря

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, 26 декабря на Киевщине будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем будет дождливо. Ветер будет западный и юго-западный, 7-12 м/с, его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура по области ночью 1-6° тепла,днем 6-11° тепла; в Киеве ночью будет 2-4° тепла, а днем воздух прогреется до 8-10° тепла.

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По данным синоптиков, такие погодные условия могут привести к усложнению работы коммунальных и энергетических предприятий, нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Погода в январе 2024 - прогноз

Первый месяц 2023 года будет теплее обычного. Ожидается, что средняя месячная температура будет на уровне 0-4° мороза, а на Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0-2° тепла.

Также в восточных, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях осадков выпадет больше нормы.

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