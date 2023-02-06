Утром в столице ожидается снег.

Во вторник, 7 февраля, в Киеве ожидается много солнца, но температура будет минусовой. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице будет -4°...-5°, утром ожидается пасмурная погода и снег, однако осадки прекратятся, а тучи рассеятся. В течение дня в Киеве будет много солнца, а воздух прогреется лишь до -3° в тени.

Добавит ощущение холода небольшой северо-восточный ветер, скорость которого будет на уровне 1,3 - 2,2 м/с. Атмосферное давление в норме и будет повышаться, 759-765 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -9°, днем -2°, снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем 0°, снег.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью -5°, днем -1°, снег.

В Тернополе 7 февраля ночью будет -7°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -7°, днем -2°, снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -2°, снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -8°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах во вторник - пасмурно, сплошная облачность, снег, ночью -5°, днем -2°, снег.

В Виннице завтра будет -6°...-1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Житомире во вторник будет ночью -7° днем -2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -6°, днем -3°.

В Кропивницком температура ночью будет -6°, днем -4°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -7°...-5°.

В Одессе 7 февраля - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем -1°.

В Херсоне во вторник ночью будет -5°, днем -2°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем -2°.

В Запорожье температура ночью -6°, днем -3°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит -9°...-5°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -7°, днем -5°.

В Днепре температура ночью будет -6°, днем -4°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, -8°...-6°, снег.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -8°, днем -5°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -9°, днем -5°.

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