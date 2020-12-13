Если сегодня пойдет снег, то он "будет лежать 110 дней" – народный синоптик

Народный синоптик рассказал о приметах относительно погоды.

Народный синоптик прогнозирует снежную зиму в Украине / фото УНИАН

Если на День святого Андрея Первозванного 13 декабря в Украине пойдет снег, то, согласно народным приметам, зима будет холодной и долгой.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил народный синоптик Леонид Горбань, ссылаясь на народные приметы. Он отметил также, что, по народным приметам, должно произойти "трехкратное снижение температур".

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"Очень прогнозный день - так называемый Андреев день (13 декабря - ред.). Вы сказали, снег идет по всей Украине. Дай Бог, чтобы он в этот день шел. Потому что если на Андреев день снег пойдет, то будет он лежать 110 дней. Это же прекрасно. И получается, что оттепель идет, а потом с 20-х чисел начинаются морозы. Тем более, по народным приметам идет трехкратное понижение температур. Это Варки, Савки и Николая. Варка мастит, Савка постится, а Николай еще больше прибавляет. Поэтому это и по народным приметам, и по расчетам идет такая погода", - отметил Горбань.

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