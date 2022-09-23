Средняя температура зимнего периода за период декабрь-февраль ожидается на 1-2 градуса выше нормы.

Украинцев пугают прогнозами о чрезвычайно суровой зиме 2022-2023. Поэтому в Укргидрометцентре объяснили, стоит ли нам готовиться к экстремальным морозам.

Как сообщили синоптики УГМЦ в Facebook, информация о зиме с трескучими морозами не обоснована.

"Современное развитие метеорологической науки во всем мире не позволяет составлять прогнозы развития атмосферных процессов с такой большой заблаговременностью", - объясняют они.

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Вместе с тем, есть возможность анализа погоды благодаря метеорологическим наблюдениям, которые начисляют в большинстве областей Украины 80-100 и более лет.

По результатам анализа температурных показателей за последние десятилетия можно сделать следующие выводы:

средняя температура зимнего периода за период декабрь-февраль ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 гг.;

вероятность длительных холодов в зимний период в Украине минимальна;

вполне вероятны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток;

перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончания на более ранние сроки является обоснованным и подтверждается метеорологическими расчетами.

Зима в Украине 2022-2023: прогноз климатологов

Ранее руководитель отдела климата ОО "Экодия" Евгения Засядько рассказала, что из-за изменения климата холодный период в зимние месяцы будет сокращаться.

В свою очередь заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух прогнозирует теплую зиму. Ожидается, что зима в Украине будет теплой. Все последние годы мы не видим суровых зим. У нас практически не было зимы в 2019-20 годах. И все последующие и предыдущие зимы были также теплыми. Температура воздуха постоянно повышается, и особенно это заметно в зимний период", – говорит она.

Но, несмотря на это, ряд СМИ постоянно пишет о том, что Украину ждет холодная зима. Такие прогнозы, как видим, необоснованны.

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