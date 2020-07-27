Грозы, шквалы и дожди: в Украине объявили штормовое предупреждение

Во многих областях ожидаются грозы.

В Украине объявили штормовое предупреждение / фото УНИАН

В понедельник, 27 июля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"27 июля днем в западных, Житомирской областях и в южной части грозы, при грозах местами шквалы 15-20 м/с, в южной части местами значительные дожди", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 27 июля, почти по всей Украине будет жарко, на западе пройдут дожди.