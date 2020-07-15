Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине осенью и зимой

Лето в Украине продлится до конца сентября.

Осень в Украине будет теплой / фото УНИАН

Погода осенью и зимой в Украине будет теплее нормы.

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Об этом в интервью УНИАН рассказала начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

По ее словам, осень будет традиционно теплее обычного, а лето продлится до конца сентября.

"Вероятность того, что зима будет суровой - меньше десяти процентов. Оттепели и небольшие морозы, ледяные дожди будут сменять друг друга", - рассказала синоптик.

Напомним, в среду, 15 июля, в Харьковской и Сумской областях ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.