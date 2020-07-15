Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине осенью и зимой
Лето в Украине продлится до конца сентября.
Погода осенью и зимой в Украине будет теплее нормы.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +26° (карта)
Об этом в интервью УНИАН рассказала начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.
По ее словам, осень будет традиционно теплее обычного, а лето продлится до конца сентября.
"Вероятность того, что зима будет суровой - меньше десяти процентов. Оттепели и небольшие морозы, ледяные дожди будут сменять друг друга", - рассказала синоптик.
Напомним, в среду, 15 июля, в Харьковской и Сумской областях ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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