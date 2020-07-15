Метеоролог Татьяна Адаменко: Парниковый щит, который поддерживает температуру поверхности планеты достаточной для сохранения жизни, сейчас превращается в тепловую ловушку

Летнее пекло, сменяющееся мощными ливнями, пылевые бури, сухие грозы, ледяные дожди зимой… Что происходит с климатом в Украине?

То, что происходит, можно смело назвать климатическим шоком. Причем происходит это не только в Украине, но и в мире в целом. Ускоряются те события, которые прогнозировались достаточно давно ввиду глобального потепления.

Климатические зоны, к примеру, в Украине, смещаются на север. Эта часть территории все больше приобретает черты северной степи. То есть, Полесье становится похожим на степь. Жара и засуха становятся все более катастрофичными. Очень много сейчас экстремальных погодных явлений. Они и ранее наблюдались, но теперь повторяются чаще, в нехарактерные для своего развития сезоны и не на свойственных им территориях.

То есть, сезоны меняют свои «привычки»…

Да. Зимы у нас фактически не было. Была так называемая «розовая зима». Полное отсутствие морозов и снега, плюс достаточно редкое явление – ледяные дожди. Но и весны как таковой тоже не было, то есть, все напоминает однообразный сезон. Март у нас был теплее, чем апрель, апрель соответствовал своим показателям, но май был холодней, чем апрель. Перепуталось все. При этом в текущем году было катастрофическое количество заморозков.

Затем пришло лето: июнь сначала был достаточно холодным, но в течение трех дней температура повысилась на 20 градусов - катаклизм. Как результат – на территории страны преобладающий фон был 30-35 градусов, на юге – 37-38 градусов. В первой декаде июля высокие температуры – от 31 до 32 градусов были зафиксированы на западе страны, несмотря на ливни и сырость, на остальной территории – 33-37 градусов. В Луганской и Донецкой, южных областях температура повышалась до 39-41 градуса. И это после холодных мая и первой декады июня. Такие температурные супер-качели ранее были исключительным событием. Кстати, нынешний июнь занял четвертую позицию в рейтинге самых теплых июней за все время наблюдений.

Вы сказали, что все это предвиделось давно…

Действительно, климатологи рассчитали несколько сценариев развития событий. Всемирная метеорологическая организация при ООН ежегодно публикует отчеты о состоянии климата. В последнем, за 2019 год, говорится, что последующие пять лет будут самыми теплыми за все время наблюдений. Украина движется в этом тренде.

Но международные эксперты заявляют, что Украина в данном вопросе – впереди планеты всей. Повышение среднегодовой температуры у нас опережает показатель, наблюдающийся в мире, а климатические изменения гораздо мощнее. Это так?

Это – правда. Причем таковы и наши заключения. Источник информации один – данные наблюдений метеорологических станций Украины, Украинский гидрометцентр.

Все связано с нашим географическим расположением. Северные страны теплеют быстрее, чем южные. К этому приводят атмосферные процессы, барические образования, которые влияют на погоду.

Яркий пример – 2019 год. Тогда в Украине среднегодовая температура воздуха, а это главная характеристика процесса глобального потепления, превысила норму на 2,7 градуса. А согласно Парижскому соглашению, человечество борется за то, чтобы среднегодовая температура не превысила предел в 2 градуса. Но это не значит, что 2020 год будет катастрофичным. Хотя, все предпосылки для повторения антирекорда есть.

Значит, такое «теплое» лето может стать традицией?

Скорее, да. История метеорологических наблюдений в Украине от 80 до 140 лет, и за последнее 20-летие уже зафиксированы два супержарких года - 2007 и 2019-ый. И, вот, сейчас опять повторение. Планета «подогревается», накапливается больше скрытой энергии, атмосфера становится более теплой и влажной. А при определенных условиях, к примеру, встрече холодных и теплых масс, все приходит в движение. Это – шквалы, смерчи, торнадо, ливни, град и прочее.

Для Украины смерчи уже не редкость…

Смерчи, как правило, наблюдаются в жаркое время, когда холодная масса сменяется теплой или наоборот. Они обладают абсолютно разрушительной силой.

В Украине смерчи были всегда на юге. Но сейчас они возникают все чаще и чаще, причем на территориях, где их никогда не было, и в несоответствующее им время: в марте, апреле, иногда даже осенью. Или пыльные бури, которые прошли этой весной в Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областях. Ранее на этих территориях подобного не было, или раз в сто лет. Такое явление характерно для южных регионов.

Климат становится все более непредсказуемым и неблагоприятным. Об управляемости и говорить нельзя. Норма осадков, в основном, поддерживается за счет кратковременных и интенсивных ливней, когда за одни сутки может выпасть месячная норма и больше. То есть, годовая норма выполняется за несколько дождей в году. И это самое неприятное.

И опять речь идет о глобальном потеплении?

Да. Парниковый щит, который поддерживает температуру поверхности планеты достаточной для сохранения жизни, сейчас превращается в тепловую ловушку, что изменит всю биосферу.

Еще одна проблема – из-за повторяющихся засух и бесснежных зим остро стал вопрос обеспечения Украины водой. Государственное агентство водных ресурсов уже заявило о возможном введении - впервые в истории нашей страны - ограничения водопользования. Такой сценарий вероятен?

Вполне. Это касается не только Украины, подобное происходит по всему миру. Но все будет зависеть от дальнейшего развития событий, в частности, насколько страны будут выполнять свои обязательства относительно выбросов парниковых газов.

А как их выполняет Украина?

Украина, с учетом ее особенностей, не входит в разряд самых крупных загрязнителей атмосферы. Главные виновники выбросов – промышленность, сельское хозяйство, в частности животноводство, - у нас сейчас в заторможенном состоянии.

Глобальная климатическая политика стала формироваться с конца 2000-х годов. Она нашла свое отображение на национальных уровнях. Это касается и Украины. Парижское климатическое соглашение нами ратифицировано.

Вырубка лесов, которая в Украине достигла катастрофических масштабов, сказывается на ситуации с климатом? К примеру, последние события с подтоплениями на западной Украине. Власти заявили, что леса тут не причем, всему виной сильные ливни…

В западной Украине последние такие сокрушительные паводки были в июле 2008 года. Мы сравнили количество осадков, выпавших тогда и сейчас. Так вот, в 2020 году их было меньше, но последствия стали хуже. Это связано с фактором «мочалки», которым является лес. То есть, ливневые воды нечему остановить. Карпаты – лысые. Проблему нужно решать на государственном уровне.

В Украине, судя по статистике, - нашествие клещей, вредителей леса. Так ли это и почему подобное происходит?

Это так. Температурные условия зимы этим паразитам дают возможность безболезненно пройти холодный период и очень рано выйти из спячки. Мы делали анализ для житомирских лесников, где массово гибнет дуб от нашествия жуков-короедов. Исследования температурных режимов, которыми ограничивается продолжительности жизни этих жуков, показали, что они теперь успевают произвести гораздо больше популяций, чем по биологической норме. То есть, их количество, в условиях повышения температуры, увеличивается в разы. Это касается и клещей.

Но в былые времена парки и леса вблизи населенных пунктов обрабатывались спецсредствами. По несколько раз в год табличка при в ходе в зеленую зону с надписью «Вход запрещен. Проведена дезинфекция», соответствующие объявления по радио в регионах были традиционны. Теперь такого нет. Может, стоит возобновить подобную практику борьбы с паразитами?

Действительно, десяток лет никто никак ничего не обрабатывает. А это просто необходимо делать. Причем обработки зеленых зон должны быть более частыми, чем ранее. Армии паразитов растут в геометрической прогрессии. И это прямая угроза как людям, так и лесным массивам.

Сейчас в Украине массово цветут водоемы. На этом фоне в них размножаются опасные для жизни человека бактерии. То есть, они становятся непригодны для использования. Что происходит?

Это также связано с изменением климата. К примеру, температура воды в Днепре перешагнула опасный рубеж в 25 градусов, что нехарактерно для нашей зоны. Такая температура наблюдалась ранее в разгар лета исключительно в южных регионах. Дополнительным негативным фактором является загрязнение водоемов. В них много фосфора и азота. Как результат - массово идет процесс эвтрофикации, одним из проявлений которого является цветение. Причем к нашим традиционным «водным» микроорганизмам добавляются еще и те, которые жили только на юге, но теперь, на фоне комфортных температурных условий, поселись в наших широтах. Это – реальная угроза.

Государство должно проводить политику обучения, предупреждения населения о новых вызовах ввиду климатических изменений?

Действительно, у нас очень плохо информировано население. Именно поэтому многие воспринимают потепление климата на примитивном уровне. А это несет очень большие угрозы. Люди должны осознавать это. Если такими темпами температура будет повышаться в дальнейшем, то, по данным Всемирной метеорологической организации, в течение пяти лет могут произойти необратимые изменения. И люди должны об этом знать, думать, как можно остановить происходящее. Кроме того, государство совместно с экспертами и специалистами отраслей должно разработать секторальный план действий по улучшению климатической ситуации. Еще необходимо, чтобы принятые решения исполнялись, за обратное – наказание.

И напоследок. Какими будут осень и зима?

Осень будет уже традиционно теплее обычного. Лето продлится до конца сентября. Вероятность того, что зима будет суровой - меньше десяти процентов. Оттепели и небольшие морозы, ледяные дожди будут сменять друг друга.

Нана Черная