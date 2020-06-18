Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели

Почти по всей стране ожидаются грозовые дожди.

Почти по всей стране ожидаются грозовые дожди / фото УНИАН

До конца текущей недели погода в Украине будет нестабильной.

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Об этом "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

"Больше всего грозовые дожди будут идти на западе страны, меньше всего таких осадков будет на востоке и северо-востоке", - рассказала она.

По словам синоптика, температурный фон на западе будет прохладным: преимущественно 20-25 градусов выше нуля. А вот на востоке и северо-востоке, а позже и в центре около 30-33 градусов тепла. На остальной территории Украины ожидается 25-30 градусов тепла.

"Кроме того, мы не исключаем, что во время гроз может быть шквальный ветер, скорость которого будет 15-20 метров в секунду, а также местами возможен град. Такая синоптическая картина продержится на этой неделе и в начале следующей", - добавила Голеня.

Напомним, в четверг, 18 четверг, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.