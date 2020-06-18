Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
Почти по всей стране ожидаются грозовые дожди.
До конца текущей недели погода в Украине будет нестабильной.
Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди, температура до +30° (карта)
Об этом "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.
"Больше всего грозовые дожди будут идти на западе страны, меньше всего таких осадков будет на востоке и северо-востоке", - рассказала она.
По словам синоптика, температурный фон на западе будет прохладным: преимущественно 20-25 градусов выше нуля. А вот на востоке и северо-востоке, а позже и в центре около 30-33 градусов тепла. На остальной территории Украины ожидается 25-30 градусов тепла.
"Кроме того, мы не исключаем, что во время гроз может быть шквальный ветер, скорость которого будет 15-20 метров в секунду, а также местами возможен град. Такая синоптическая картина продержится на этой неделе и в начале следующей", - добавила Голеня.
Напомним, в четверг, 18 четверг, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
- Винница+25°... +14°
- Днепр+28°... +20°
- Донецк+28°... +17°
- Житомир+27°... +15°
- Запорожье+29°... +21°
- Ивано-Франковск+24°... +15°
- Киев+28°... +17°
- Кропивницкий+28°... +17°
- Луганск+30°... +17°
- Луцк+25°... +16°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+29°... +17°
- Одесса+26°... +19°
- Полтава+30°... +18°
- Ровно+25°... +16°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+31°... +18°
- Тернополь+23°... +15°
- Харьков+30°... +19°
- Херсон+30°... +17°
- Хмельницкий+24°... +16°
- Черкассы+29°... +19°
- Чернигов+30°... +18°
- Черновцы+23°... +16°