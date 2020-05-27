Будет прохладно: синоптик дал прогноз погоды в Украине на июнь

Первый месяц лета будет похожим на май.

Июнь в Украине будет прохладным / фото УНИАН

Погода в июне 2020 года в Украине будет прохладной.

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Об этом рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского Гидрометцентра Владислав Билык в эфире Украинского радио.

"Майская погода близка к норме. Просто мы привыкли, что на протяжении последних 20 лет май был достаточно теплым, выше климатической нормы. Поэтому для украинцев он оказался необычным и холодным. По количеству осадков, то остается их недостаток и угроза засухи в южных регионах нашей страны. В остальных регионах норма осадков выпала", - отметил он.

Билык также рассказал, какой будет погода в июне.

"Первый месяц лета будет похожим на май, то есть не будет существенно отличаться от нормы. В зависимости от региона возможны колебания в пределах одного градуса. Обычно июнь довольно прохладный и дождливый. Если говорить о дождях, то количество осадков будет в пределах нормы. То есть первая декада июня будет довольно прохладной, особенно по сравнению с прошлым годом. Но осадков будет меньше", - сказал он.

Напомним, в среду, 27 мая, в Украине будет прохладно, во всех регионах пройдут дожди.