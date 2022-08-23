По данным синоптика Игоря Кибальчича, до конца августа в Украине будет жарко и почти без осадков.

До конца лета в Украине будет наблюдаться жаркая погода.

Такой прогноз на оставшуюся часть августа озвучил в комментарии "Телеграфу" синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, на территорию Украины будет распространяться воздух субтропического происхождения из среднеазиатских районов.

Он добавил, что ближе к концу августа атмосферное давление существенно повысится, вероятность и распределение осадков по территории Украины заметно уменьшится. При относительном сохранении восточных потоков воздушная масса станет более сухой и с меньшим количеством облачности.

"Это приведет к некоторому повышению среднесуточных температур воздуха. В дневное время также будет наблюдаться рост температуры воздуха до +30...+35 градусов, но о рекордном или аномальной жары пока речи не идет и подобных предпосылок не намечается, с учетом свежих прогностических данных", - сообщил синоптик.

По его словам, в большинстве областей Украины увлажнение почвы является достаточным, местами даже чрезмерным. Лишь в отдельных районах юга Украины сохраняется значительный дефицит осадков и почвенная засуха.

Напомним, по прогнозу синоптка Игоря Кібальчича, в Украину в ближайшее время начнет поступать сухой и жаркий воздух из Центральной Азии, поэтому среднесуточная температура в течение следующего будет выше нормы на 3-5 градусов, осадков не ожидается. Исключением станут западные регионы.

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