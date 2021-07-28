Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Вследствие осложнения погодных условий – порывов ветра, дождя и грозы – из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП нет света в 65 населенных пунктах 5 областей Украины.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Во Львовской области было обесточено 18 населенных пунктов, в Киевской – 16, Житомирской – 15, Волынской – 10 и Черниговской – 6.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Штормовое предупреждение в Украине

Сегодня во многих областях Украины ожидается непогода.

В частности, по данным Укргидрометцентра, 28 июля в западных, северных, Винницкой, Черкасской днем и в Полтавской и Кировоградской областях грозы. Также днем в отдельных районах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Автор: Екатерина Гирнык