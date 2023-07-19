До конца месяца будут наблюдаться периоды жары, которые будут чередоваться с осадками.

До конца июля в Украине сохранится изменчивый характер погоды. Ожидается чередование сухой и влажной погоды, а на юге не исключены новые температурные рекорды. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Анжелика Ганчук.

"Вряд ли обойдется без осадков в течение дальнейших дней и до конца месяца, потому что июль у нас переменчивый", - говорит синоптик.

По ее данным, будут наблюдаться периоды жары, на смену которым будет приходить циклон и связанные с ним осадки.

Видео дня

"Точно это можно будет предсказать в более краткосрочных прогнозах на неделю, на несколько дней. Но в целом характер погоды будет в течение месяца переменчивым, это однозначно. Еще будет и жара, и еще будут грозовые дожди", - рассказала специалист.

Похолодание в Украине

В конце текущей недели в некоторых областях Украины ожидается нетипичная для лета погода. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко. По ее данным, 22 июля на севере пройдут сильные дожди и похолодает до +17...+19 градусов. К счастью, это похолодание будет кратковременным. Уже в воскресенье, 23 июля, погода прояснится и потеплеет.

На сегодня на Прикарпатье и Закарпатье объявлен І уровень опасности из-за грозы.

Вас также могут заинтересовать новости: