На данный момент известно о 10 погибших в результате стихии. Еще несколько человек пропали без вести.

В Италии после проливных дождей начались наводнения. Уже известно о 10 погибших.

Об этом сообщает Reuters.

Потоки воды прокатились по нескольким городам, оставив за собой след из застрявших и поврежденных автомобилей.

По данным агентства гражданской защиты Италии, за два-три часа выпало около 400 миллиметров дождя - это треть от количества, которое обычно выпадающего за год.

Экологи заявили, что наводнение вызвано изменением климата. "Это необратимое явление, вкус того, каким будет наше будущее",- прокомментировала случившееся эксперт Итальянского общества экологической геологии Паола Пино д'Асторе.

Как сообщается, около 300 пожарных в настоящее время работают в пострадавшем районе. Людям, чтобы спастись, приходилось забираться на крыши домов и деревья. На данный момент подтверждена гибель десяти человек, еще троих ищут спасатели.

Напомним, в Пакистане нашли тела почти полутора тысяч погибших во время недавнего наводнения. Среди погибших - 530 детей. Из-за стихии сотни тысяч людей остались без крыши над головой и буквально спят под открытым небом. Наводнение, вызванное рекордными муссонными дождями и таянием ледников в горах, затронуло 33 миллиона человек.

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