Некоторые районы страны буквально ушли под поду после проливных дождей.

Сильнейшие дожди обрушились на Испанию. Людей просят оставаться дома, не выходить на улицу и не пользоваться автомобилями, так как это опасно, сообщает Sky News.

Национальное метеорологическое агентство Испании объявило максимальный красный уровень тревоги в Мадриде, Толедо и Кадисе.

В пострадавших районах остановлено железнодорожное сообщение и отменены футбольные матчи.

Мэр Мадрида призвал людей держаться подальше от улиц, чтобы помочь бригадам экстренной помощи действовать быстрее.

Власти заявляют, что ожидается "исключительная и поистине редкая ситуация с осадками".

Как сообщается, рекорд Мадрида в 87 литров на квадратный метр в 1972 году "скорее всего, будет побит". Ожидается, что тут выпадет 120 литров осадков на квадратный метр.

Жителям были отправлены текстовые сообщения с инструкциями оставаться дома и не пользоваться автомобилями.

Погода в Испании

Ливни накрыли страну сразу после рекордной волны жары, которая свирепствовала в Испании в августе.

В Андалусии в этом году зафиксировали самый жаркий день за всю историю - температура там поднялась до рекордных +47,2°.

Государственное метеорологическое агентство Испании сообщает, что за последнее десятилетие было зарегистрировано 24 волны тепла, что вдвое больше, чем за каждое из трех предыдущих десятилетий.

Вас также могут заинтересовать новости: