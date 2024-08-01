В частности с лесными пожарами борются в Испании, Хорватии и Греции.

Большая часть Европы борется с лесными пожарами, которые были вызваны высокими температурами, ветрами и многонедельной засухой. Опасные погодные условия произошли тогда, когда путешественники хотят отдохнуть и полететь в такие страны, как Греция, Испания и Хорватия, пишет The Independent.

В Европейской информационной системе лесных пожаров ЕС говорится о том, что сейчас существует высокий риск возникновения пожаров на большей части Южной Европы. На границе между Грецией и Болгарией пожарные вынуждены рассчитывать на поддержку с воздуха, чтобы потушить пламя пожара, которое сжигает низкорослую растительность.

В то же время представитель греческой пожарной службы Василис Ватракогианнис утверждает, что наземные войска не могут добраться до этого района из-за мин, которые остались с прошлых конфликтов. По его словам, пожарные и местные власти используют экскаваторы для создания противопожарных разрывов вокруг сел.

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Кроме того, на западе континентальной Европы пожарные в Испании также борются с лесными пожарами в условиях экстремальной жары. В частности сотни пожарных с помощью самолетов-водолазов пытаются обуздать два лесных пожара, начавшихся во вторник на востоке Испании.

"Пожар в Бенасау в восточном регионе Валенсии заставил службы по чрезвычайным ситуациям вывезти несколько сотен жителей из их домов с целью предотвращения, когда он вспыхнул на соседних холмах. Пожарные заявили, что "пожар развивается благоприятно" после целоничных усилий. Другой пожар в провинции Куэнка, находящейся в глубине страны, со вторника сжег более 1 500 гектаров растительности. Оба пожара квалифицируются как сильные", - отмечают в материале.

В свою очередь метеорологическая служба AEMET прогнозировала максимальные температуры 43-44 градуса по Цельсию в некоторых регионах Испании в среду. По данным службы, этот день должен был бы стать пиковым по жаре, тогда как министерство внутренних дел предупреждало об очень высоком или экстремальном риске лесных пожаров по всей стране.

Также AEMET сообщила, что обсерватория Барселона-Фабра в северо-восточном регионе Каталонии зафиксировала во вторник рекордно высокую температуру в 40 градусов по Цельсию, побив предыдущий рекорд 39,8 градусов, который был установлен в июле 1982 года.

В то же время пожарные в Хорватии заявили, что пережили самый тяжелый день этого сезона. Они локализовали пожар возле прибрежного города Тучепи, заявил местный чиновник в интервью телеканалу N1.

По его словам, во время тушения пожара один спасатель получил ранения. Кроме того, сильный ветер, который был ночью, осложнил борьбу с огнем, который растянулся на несколько километров.

"Хорватская государственная телерадиокомпания HRT сообщила, что жители этого района пережили бессонную ночь, некоторым пришлось эвакуироваться из домов из-за отключения электроэнергии, а также прозвучало несколько взрывов, очевидно, от газовых баллончиков. На фотографиях с места происшествия видно горящий небосвод и пролетающие над ним пожарные самолеты", - отмечают в The Independent.

Местный чиновник Анте Кобанич подчеркнул, что он пытался помочь потушить небольшой пожар, прежде чем он внезапно распространился в течение пяти минут.

"Скорость была невероятной", - рассказал он.

В Северной Македонии пожарные также продолжают бороться с лесными пожарами. По словам местных властей, в среду в течение суток возникло 66 пожаров.

Очевидец сообщил, что дороги, поля и дома были покрыты дымом возле центрального города Стип, что в 100 километрах от столицы страны Скопье. Кроме того, в начале недели в результате пожаров сгорели десятки домов и погиб один пожилой мужчина.

Лесные пожары в Европе - последние новости

Как писал УНИАН, в июле Греция боролась со смертельным пожаром на острове Лесбос. Тогда температура воздуха в некоторых регионах страны превышала 40°C. Также в нескольких регионах страны власти Греции объявили режим повышенной пожарной готовности, поскольку с начала июня сотни вспышек уничтожили имущество и предприятия.

Также сообщалось, что 3 июля 2024 года сильная молния вызвала два пожара на известном среди туристов греческом острове Тасос, который является самым северным в Эгейском море. Тогда премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предупредил об опасном лете, которое связано с лесными пожарами после длительной засухи и сильными для этого сезона порывами ветра.

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