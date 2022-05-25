В четверг, 26 мая, в Украине будет много осадков. В большинстве областей ожидаются дожди, местами - сильные, сухо будет лишь на западе страны. Однако на температуру воздуха осадки практически никак не повлияют, будет тепло.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +21°, сильный дождь.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +20°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°.
- В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +20°.
- В Тернополе 26 мая ночью будет +13°, днем +21°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +20°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +11°...+25°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +14°, днем +23°.
- В Виннице завтра будет +11°...+22°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Житомире в четверг будет ночью +13°, днем +20°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +20°, ливень.
- В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +21°, небольшая облачность, ливень.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+20°, сильный дождь.
- В Одессе 26 мая - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +21°, ливень.
- В Херсоне в четверг ночью +11°, днем +19°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +19°, ливень.
- В Запорожье температура ночью +14°, днем +22°, небольшая облачность, ливень.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +10°...+17°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +21°, сильный дождь.
- В Днепре температура ночью будет +12°, днем +20°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +9°...+22°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +10°, днем +21°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +10°, днем +22°.
Народные приметы на 26 мая
26 мая - Лукерья Комарница. Теплый ветер к этому периоду приносил с собой комаров. В народе говорили: "Если на Лукерью много комаров - готовь по ягоды коробов".
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