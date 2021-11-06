Особенно сильно похолодает в западных и северных областях, где ожидается до +11°...+13°.

В Украине с сегодняшнего дня существенно испортится погода. Столбики термометров поползут вниз, местами в центральных, восточных, а также в Сумской и Запорожской областях пройдут дожди. Тепло еще задержится на юго-востоке страны.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Жителей западных областей сегодня ждут +11°...+13°, небольшая облачность.

Холоднее всего сегодня будет на Севере, где столбики термометров максимально поднимутся лишь до +11°. В Сумской области ожидается дожди, на остальной территории - сухо, небольшая облачность.

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Дожди сегодня ожидаются и в Центре. В частности, осадки ожидаются в Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. На остальной территории будет сухо, небольшая облачность, температура +11°...+16°.

Жителей восточных областей сегодня также ожидает влажная погода. Осадки будут в Харьковской и Луганской областях. Воздух максимально прогреется до +15°.

На Юге сегодня - теплее всего. Здесь будет преимущественно сухая погода, лишь в Запорожской области могут покапать небольшие дожди. Температура поднимется до +16°...+18°, а в Крыму - до +21°.

Напомним, в Украине на этих выходных прогнозируют начало похолодания. Температура воздуха будет плавно снижаться. Прохладный воздух будет распространяться по территории Украины.

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Автор: Екатерина Лиманская