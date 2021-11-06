В Украине с сегодняшнего дня существенно испортится погода. Столбики термометров поползут вниз, местами в центральных, восточных, а также в Сумской и Запорожской областях пройдут дожди. Тепло еще задержится на юго-востоке страны.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Жителей западных областей сегодня ждут +11°...+13°, небольшая облачность.
Холоднее всего сегодня будет на Севере, где столбики термометров максимально поднимутся лишь до +11°. В Сумской области ожидается дожди, на остальной территории - сухо, небольшая облачность.
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Дожди сегодня ожидаются и в Центре. В частности, осадки ожидаются в Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. На остальной территории будет сухо, небольшая облачность, температура +11°...+16°.
Жителей восточных областей сегодня также ожидает влажная погода. Осадки будут в Харьковской и Луганской областях. Воздух максимально прогреется до +15°.
На Юге сегодня - теплее всего. Здесь будет преимущественно сухая погода, лишь в Запорожской области могут покапать небольшие дожди. Температура поднимется до +16°...+18°, а в Крыму - до +21°.
Напомним, в Украине на этих выходных прогнозируют начало похолодания. Температура воздуха будет плавно снижаться. Прохладный воздух будет распространяться по территории Украины.
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