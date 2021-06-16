В Днепре засняли невероятній закат / фото Юрий Калиниченко
В Днепре вчера вечером наступил удивительный закат.
Грозовые облака в свете заходящего солнца окрасились в розовый цвет.
Местные жители активно фотографировали и делились снимками потрясающе красивого неба. Соцсети буквально пестрят фото розово-малиновых облаков.
"После проливных дождей небо сначала стыдливо покраснело, а ближе к ночи заиграло малиново-розовыми красками", - рассказал один из очевидцев Александр Коптев.
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