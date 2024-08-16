Это уже стало большой тенденцией 2024 года.

Лесные пожары и волны тепла этим летом подтолкнули туристов отправляться в "прохладные путешествия", как их начала называть индустрия, в Северную Европу и на Аляску, чтобы пережить жару.

Как пишет Independent, туристические компании заметили последнюю тенденцию. Круизные операторы, гостиничные компании и авиакомпании добавляют поездки и размещение, чтобы удовлетворить растущий спрос на направления с умеренным климатом.

Norwegian Air, например, открыла 10 новых маршрутов между северной Норвегией и европейскими городами.

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"Мы с энтузиазмом относимся к растущему интересу к северным направлениям из Европы", - сказал генеральный директор компании Гейр Карлсен.

На Аляске, в Канаде и Новой Англии также открываются новые маршруты. Только количество внутренних авиарейсов на Аляску этим летом увеличилось на 10%

Количество билетов, проданных по состоянию на июнь для международных перелетов в Норвегию, Ирландию и Швецию этим летом выросло на 19%, 13% и 11% соответственно по сравнению с прошлым годом.

В сфере размещения также наблюдается сдвиг. Компания по аренде жилья Airbnb зафиксировала 15-процентный рост поисков летнего проживания в Норвегии, Швеции и на Аляске в первой половине 2024 года.

Однако, как пишет издание, растущий спрос на более прохладные направления не повлиял на поездки в теплые края. Южноевропейские направления до сих пор остаются очень привлекательными для туристов.

Пожары охватили самые популярные среди туристов страны Европы - подробности

Из-за сильной жары во многих странах Европы начались лесные пожары. В Греции огонь подбирается к Афинам, а в Португалии людей предупреждают об эвакуации, если спасатели не смогут побороть огонь на севере страны.

От огня и засух страдают также Испания, Хорватия и Албания.

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