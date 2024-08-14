Хорватия расставляет в лесах камеры, чтобы следить за нерадивыми туристами, а в Испании запретили наполнять бассейны, чтобы сэкономить воду.

Уже в пяти странах на юге Европы объявили предупреждения об экстремальной жаре, которая приводит к лесным пожарам.

Как пишет Independent, экстремальная жара снова создает помехи для многих путешественников. Ожидается, что риск лесных пожаров еще больше возрастет из-за изменения климата. Лето будет все больше характеризоваться масштабными пожарами, которые уносят жизни людей и выжигают территории.

Как сообщается, риск лесных пожаров распространился на ранее не подверженные им территории, выйдя далеко за пределы Средиземноморского региона.

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Во многих районах Греции объявлена чрезвычайная опасность из-за лесных пожаров.

На данный момент полеты в аэропорту Афин продолжаются в обычном режиме, но людей уже просят закладывать дополнительное время на поездку в аэропорт, так как могут быть перекрыты дороги.

Также местных жителей просят находиться в помещениях с закрытыми окнами из-за дыма.

Засуха в Испании

На большей части Испании также объявлен большой риск возникновения лесных пожаров из-за засухи.

Засуха поразила самый популярный испанский остров Майорку. Отдельные деревни начали нормировать подачу воды до 12 часов в сутки.

Провинция Кастельон - на побережье Средиземного моря к востоку от Мадрида и к северу от Валенсии - также переживает сильнейшую засуху. Власти запретили людям наполнять бассейны.

А на Канарских островах прогнозирует ветры со скоростью более 50 км/ч, которые способствуют распространению огня.

Лесные пожары в Португалии

Пик пожароопасного сезона в Португалии уже начался и может продлиться до октября. На севере старны уже более 250 пожарных борются с огнем.

"Составьте план действий на случай, если вам нужно будет уехать. Подготовьте комплект для эвакуации. В случае лесных пожаров или перекрытия дорог подготовьте альтернативные варианты транспорта и помните, что маршруты общественного транспорта могут быть затронуты", - предупреждают местных жителей.

Албания тоже страдает от огня

Лесные пожары - обычное дело в Албании с апреля по октябрь из-за сухой и жаркой погоды.

Для борьбы с огнем Европейский союз направляет экстренную помощь в эту страну.

Хорватия ужесточает наказания для туристов

Почти половина территории Хорватии занята лесами и лесными угодьями. Опасаясь пожаров, власти страны разместили 220 камер в 110 лесных районах, чтобы следить за поведением туристов.

Людей предупреждают о суровых наказаниях за "умышленный поджог" - даже барбекю за пределами обозначенной зоны может обойтись штрафом в 20 000 евро и возможностью тюремного заключения, а выброшенная зажженная сигарета или оставленная на открытом воздухе пустая бутылка может повлечь за собой штраф в размере до 1 200 евро.

Жара в Европе портит отдых туристам

Как ранее сообщат УНИАН, 80% туристов боятся, что через 5 лет топ-места Европы будут слишком жаркими для отдыха.

Больше всего опасений туристы имеют по поводу будущего отдыха в Греции. под угрозой также Турция, Испания, Кипр, Италия, Португалия и Мальта.

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