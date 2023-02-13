Погода в Украине 14 февраля будет нестабильной / фото Pixabay

На День всех влюбленных, 14 февраля, в Украине будет много осадков. Восточные, а также большинство центральных и южных областей накроют дожди и мокрый снег. При этом температура по всей стране днем будет выше "нуля", лишь ночью местами ожидаются небольшие морозы до -2°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +4°.
  • Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +4°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.
  • В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°.
  • В Тернополе 14 февраля ночью будет +1°, днем +4°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +5°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +3°, днем +4°.
  • В Виннице завтра будет +1°...+5°, небольшая облачность.
  • В Житомире во вторник будет ночью 0° днем +5°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.
  • В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+1°, мокрый снег.
  • В Одессе 14 февраля - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +5°.
  • В Херсоне во вторник ночью будет -1°, днем +4°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°, легкий дождь.
  • В Запорожье температура ночью 0°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит -2°...+2°, небольшая облачность, мокрый нег.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.
  • В Днепре температура ночью будет 0°, днем +2°, небольшая облачность, мокрый снег.
  • В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег, -4°...+1°.
  • В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +3°, дождь.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.
14 февраля в Украине будет "плюс" / фото УНИАН

Приметы погоды 14 февраля

14 февраля - День Трифона. Если к вечеру небо туманное - жди хорошей погоды. Если небо звездное - весна придет поздно.

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