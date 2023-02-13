Во вторник часть Украины накроют осадки.

На День всех влюбленных, 14 февраля, в Украине будет много осадков. Восточные, а также большинство центральных и южных областей накроют дожди и мокрый снег. При этом температура по всей стране днем будет выше "нуля", лишь ночью местами ожидаются небольшие морозы до -2°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +4°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +4°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°.

В Тернополе 14 февраля ночью будет +1°, днем +4°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +5°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +3°, днем +4°.

В Виннице завтра будет +1°...+5°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью 0° днем +5°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+1°, мокрый снег.

В Одессе 14 февраля - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +5°.

В Херсоне во вторник ночью будет -1°, днем +4°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Сумах завтра температура воздуха составит -2°...+2°, небольшая облачность, мокрый нег.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +2°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег, -4°...+1°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +3°, дождь.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.

14 февраля - День Трифона. Если к вечеру небо туманное - жди хорошей погоды. Если небо звездное - весна придет поздно.

Вас также могут заинтересовать новости: