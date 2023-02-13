На День всех влюбленных, 14 февраля, в Украине будет много осадков. Восточные, а также большинство центральных и южных областей накроют дожди и мокрый снег. При этом температура по всей стране днем будет выше "нуля", лишь ночью местами ожидаются небольшие морозы до -2°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +4°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +4°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.
- В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°.
- В Тернополе 14 февраля ночью будет +1°, днем +4°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +5°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +3°, днем +4°.
- В Виннице завтра будет +1°...+5°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник будет ночью 0° днем +5°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+1°, мокрый снег.
- В Одессе 14 февраля - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +5°.
- В Херсоне во вторник ночью будет -1°, днем +4°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°, легкий дождь.
- В Запорожье температура ночью 0°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -2°...+2°, небольшая облачность, мокрый нег.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.
- В Днепре температура ночью будет 0°, днем +2°, небольшая облачность, мокрый снег.
- В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег, -4°...+1°.
- В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +3°, дождь.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.
Приметы погоды 14 февраля
14 февраля - День Трифона. Если к вечеру небо туманное - жди хорошей погоды. Если небо звездное - весна придет поздно.