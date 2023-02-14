Народный праздник 14 февраля известен под названиями Трифонов день, Трифон-перезимник, Трифон-мышегон.

Христиане отмечают церковный праздник 14 февраля в честь мученика Трифона. В день Трифона в давние времена было принято читать заговор от мышей, чтобы они не портили мешки с сеном и мукой. Также в этот день задабривали и угощали котов, чтобы они хорошо ловили мышей.

Святой Трифон считался покровителем земледелия и домашних животных, в первую очередь - птиц. В день его памяти сытно кормили домашнюю птицу, добавляли в корм свежие овощи или костную муку.

Католики 14 февраля отмечают День святого Валентина, который считается покровителем брака и влюбленных. Это очень популярная дата для свадеб. Считается, что пара, которая поженится сегодня, никогда не расстанется и не поссорится. Молодые девушки в этот день молились о достойном женихе, а замужние бросали букет в прорубь на реке, чтобы Бог послал ребенка.

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Чтобы отогнать мышей от припасов, в этот день обходили хлев с иконой Богоматери, а по углам брызгали святой водой. Считалось, что после такого ритуала мыши не прикоснутся к припасам.

Что нельзя делать 14 февраля

Влюбленным в этот день нельзя ссориться и вспоминать обиды. Нельзя кричать на кота и ругать его сегодня. В Трифонов день нельзя резать домашнюю птицу.

Приметы погоды 14 февраля

Звезда падает ночью - к теплой весне.

Если день очень морозный, то весна будет морозной и поздней.

Какой день сегодня, таким будут и следующие 30 дней.

Длинные сосульки в этот день предвещают хороший урожай летом.

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