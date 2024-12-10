На этой неделе температура в столице будет постепенно снижаться.

В Киеве уже на этой неделе ожидается мороз и снег. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По словам синоптиков, текущая неделя принесет для столичного региона достаточно динамичную погоду зимнего характера.

Так, в течение рабочей недели временами будет мокрый снег и дождь, а на дорогах местами образуется гололедица.

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Только в пятницу, когда температура снизится, ожидается небольшой снежок. В субботу на погоду в столице уже будет влиять антициклон, поэтому осадки будут прекращаться.

"Температура имеет тенденцию к постепенному снижению, поэтому в конце недели будем иметь минусовые значения", - говорят в Укргидрометцентре.

По прогнозу, уже 12 декабря ночью будет -2°, а 14 декабря температура в темное время суток упадет до -7°, днем будет -4°.

В Киеве наступила метеорологическая зима - подробности

В Киев пришла метеорологическая зима, о чем сообщил Украинский гидрометцентр.

Согласно информации климатологов, 24 ноября в столице произошел устойчивый переход среднесуточной температуры через отметку 0°С в сторону понижения. Это означает, что метеорологическая зима официально началась.

Как указано, в этом году зима пришла в Киев на пять дней раньше, чем обычно.

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