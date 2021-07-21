22 июля в большинстве областей будет сухая погода с комфортной температурой / фото ua.depositphotos.com
В четверг, 22 июля, похолодание придет на восток и юг Украины. Столбики термометров здесь опустятся до +24°...+27°. А вот на западе и севере страны после похолодания температура вновь поползет вверх, до +25°. Дожди ожидаются лишь в некоторых западных областях и на крайнем востоке Украины.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +24°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +21°, небольшой дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.
- В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.
- В Тернополе 22 июля ночью будет +13°, днем +22°, небольшой дождь.
- В Хмельницком завтра будет почти безоблачно, ночью +13°, днем +24°.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +22°, небольшой дождь.
- В Черновцах в четверг - переменная облачность, ночью +13°, днем +23°, ливень.
- В Виннице завтра будет +13°...+23°, небольшая облачность.
- В Житомире в четверг будет ночью +13°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°.
- В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Полтаве завтра температура воздуха +13°...+25°, небольшая облачность.
- В Одессе 22 июля - почти безоблачно, температура ночью +16°, днем +28°.
- В Херсоне в четверг ночью +14°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.
- В Запорожье завтра температура ночью +15°, днем +24°, ливень.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +10°...+24°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +25°.
- В Днепре температура ночью будет +13°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +14°...+22°, небольшой дождь.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +14°, днем +26°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +15°, днем +27°.
Погода в Украине 22 июля / фото УНИАН
Народные приметы на 22 июля
22 июля - день Панкрата и Кирилла. Если ласточки летают низко над землей, будет дождь.
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