Непогода в Украине ожидается уже в ближайшее время, поделились спасатели.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили, что на части территории страны на дорогах возможна гололедица.

Непогода в Украине грозит Киеву и области, сообщается на сайте ГСЧС.

"В ближайший час с удержанием до конца суток, ночью и утром 24 ноября в Киеве и области на дорогах гололедица (І уровень опасности)...", – говорится в сообщении.

По данным спасателей, погодные условия могут привести к тому, что на отдельных участках дорог движение транспорта будет нарушено.

Читайте такжеВ Украине ударят почти 10-градусные морозы: синоптик рассказала, где будет холоднее всегоРанее стало известно, что вечером 23 ноября Киев начало засыпать первым снегом.

В Киевской городской госадминистрации отчитались, что на дороги столицы выехали 173 единицы техники, чтобы обработать проезжую часть и тротуары противогололедными средствами.

Сотрудники "Киевавтодора" еще до начала осадков начали обрабатывать мосты, подъемы и спуски, а также улицы, на которых уложена брусчатка.

Власти отметили, что у "Киеватодора" для зимнего содержания дорог, мостов, тротуаров и велодорожек есть более 450 единиц основной и 128 единиц дополнительной спецтехники.

Авторы: Таня Поляковская, Екатерина Присяжнюк