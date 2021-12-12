Погода в Украине в воскресенье и в понедельник на части нашей страны будет снежная, поделились спасатели.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о снегопадах (3-й уровень опасности) в западных областях Украины в воскресенье и понедельник, 12-13 декабря.

Предупреждение о том, что погода в Украине сегодня и завтра будет опасная, размещено на сайте ГСЧС.

"Внимание! По данным Укргидрометцентра, 12-13 декабря, в связи со снегопадами, в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет отмечаться значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)", – предупреждают в ГСЧС.

Читайте такжеКонец декабря удивит: синоптики спрогнозировали погоду на ближайшие неделиРанее сообщалось, что в воскресенье в западных областях Украины будет пасмурная погода, и температура составит 0°...+3°. Синоптики предупреждали, что повсеместно ожидаются дожди, а местами – мокрый снег.

Во Львовской области прогнозировался просто снег.

В большинстве регионов украинского государства ожидается до +5°.

Максимальная температура в нашей стране сегодня прогнозируется на юге – в захваченном Российской Федерацией Крыму ожидается до +14°.

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Автор: Татьяна Герасименко