Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о снегопадах (3-й уровень опасности) в западных областях Украины в воскресенье и понедельник, 12-13 декабря.
Предупреждение о том, что погода в Украине сегодня и завтра будет опасная, размещено на сайте ГСЧС.
"Внимание! По данным Укргидрометцентра, 12-13 декабря, в связи со снегопадами, в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет отмечаться значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)", – предупреждают в ГСЧС.
Читайте такжеКонец декабря удивит: синоптики спрогнозировали погоду на ближайшие неделиРанее сообщалось, что в воскресенье в западных областях Украины будет пасмурная погода, и температура составит 0°...+3°. Синоптики предупреждали, что повсеместно ожидаются дожди, а местами – мокрый снег.
Во Львовской области прогнозировался просто снег.
В большинстве регионов украинского государства ожидается до +5°.
Максимальная температура в нашей стране сегодня прогнозируется на юге – в захваченном Российской Федерацией Крыму ожидается до +14°.