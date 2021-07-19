В регионе зафиксировали свыше двух сотен очагов возгорания.

Площадь масштабных лесных пожаров в Якутии (РФ) превысила 1,5 миллиона гектаров. Это превышает площадь такой страны как Черногория.

Видео возгораний с высоты публикуют российские Телеграм-каналы.

"На территории республики уже больше 200 очагов. В тушении участвуют более двух тысяч человек", - пишет "Лентач".

Как пишут росСМИ, пожары в Якутии начали тушить искусственными дождями: летчики посыпают облака специальными реагентами, которые провоцируют ливни. Также десятки тонн воды сбрасывают с вертолетов и вертолетов спасатели. Всего к борьбе со стихией привлекли более двух тысяч спасателей и почти три сотни единиц техники.

Накануне из-за пожаров в Якутии было временно остановлено движение паромов по реке Лена. В пресс-службе правительства республики заявили, что в регионе зафиксировано 208 лесных пожаров.

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"Из-за действующих природных пожаров 60 населенных пунктов и город Якутск находятся в зоне задымленности. Специалистами проводится непрерывный мониторинг воздуха. В Якутске из-за северо-западного ветра дым от пожаров идет со стороны Горного улуса. Там сейчас ведётся тушение пожара возле Магараса", - сообщили в МЧС Якутии. Местных жителей призвали свести к минимуму нахождение на открытом воздухе или использовать защитные маски.

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Автор: Юрий Годован