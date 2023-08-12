Воздух начнет прогреваться до +26… +31 градуса, отметила Наталья Диденко.

В Украину возвращается сильная жара. Воскресенье, 13 августа, будет самым комфортным днем перед грядущей жарой. Уже с понедельника, 13-го, воздух начнет прогреваться до +26… +31 градуса и так далее, прогнозирует известный синоптик Наталья Диденко.

"Дождей завтра в Украине не будет, везде антициклональный характер погоды - сухо, солнечно, белые облака. Фотографируйте окружающую среду, она сейчас очень хорошая", - отметила синоптик.

Погода в Киеве 13 августа - прогноз

По прогнозу Диденко, в Киеве в воскресенье будет без осадков. Температура воздуха ожидается в пределах +25… +27 градусов.

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"В понедельник будет уже +30 градусов и дальше по неделе - выше и выше", - предупредила она.

Погода на выходных 12 и 13 августа в Украине - прогноз

Напомним, как писал УНИАН, на выходных, 12 и 13 августа, украинцев ждет некоторое изменение погоды. Осадки покинут территорию нашей страны, а с воскресенья начнется постепенное повышение температуры: на юге вновь местами будет 30-градусная жара, а на западе потеплеет сразу на 3-5 градусов.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +16°, днем +24°. В воскресенье ночью ожидается +16°, а днем +26°, небольшая облачность.

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