Из-за тумана в аэропорту Одессы не смогли вовремя сесть самолёты (видео)

Три борта, покружив над городом, так и не решились на посадку.

Рейс Борисполь-Одесса даже не вылетал из столицы / Скриншот

Сильный туман внес коррективы в работу одесского аэропорта.

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Три борта, покружив над городом, так и не решились на посадку.

Первым запасной аэродром запросил командир судна с Дюссельдорфа. Оно взяло курс на Румынию. Позже рейс из Стамбула направили в Борисполь.

Ещё два самолёта изменили графики. Борт из Констанцы развернулся на полпути, а рейс Борисполь-Одесса даже не вылетал из столицы.

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