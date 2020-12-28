Из-за тумана в аэропорту Одессы не смогли вовремя сесть самолёты (видео)

19:10, 28 декабря 2020
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Три борта, покружив над городом, так и не решились на посадку.

Рейс Борисполь-Одесса даже не вылетал из столицы / Скриншот
Рейс Борисполь-Одесса даже не вылетал из столицы / Скриншот

Сильный туман внес коррективы в работу одесского аэропорта.

Завтра в Киеве резко потеплеет до +8°Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Три борта, покружив над городом, так и не решились на посадку.

Первым запасной аэродром запросил командир судна с Дюссельдорфа. Оно взяло курс на Румынию. Позже рейс из Стамбула направили в Борисполь.

Ещё два самолёта изменили графики. Борт из Констанцы развернулся на полпути, а рейс Борисполь-Одесса даже не вылетал из столицы. 

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Автор: УНИАН

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Теги: самолеттуманаэропорт Одесса
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