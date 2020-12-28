Из-за тумана в аэропорту Одессы не смогли вовремя сесть самолёты (видео)
Три борта, покружив над городом, так и не решились на посадку.
Сильный туман внес коррективы в работу одесского аэропорта.
Завтра в Киеве резко потеплеет до +8°Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Три борта, покружив над городом, так и не решились на посадку.
Первым запасной аэродром запросил командир судна с Дюссельдорфа. Оно взяло курс на Румынию. Позже рейс из Стамбула направили в Борисполь.
Ещё два самолёта изменили графики. Борт из Констанцы развернулся на полпути, а рейс Борисполь-Одесса даже не вылетал из столицы.
В Одессе из-за тумана три самолета не смогли совершить посадку в аэропорту
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