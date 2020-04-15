Март-2020 стал вторым самым теплым на планете в истории наблюдений
Теплее в марте было только в 2016 году.
Март 2020 года стал вторым самым теплым на планете за всю историю наблюдений.
Теплый март продолжает устанавливать температурные рекорды в Киеве
Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Средняя глобальная объединенная температура воздуха над океаном и сушей была на 1,16° выше средней многолетней за XX век. Теплее было только в марте 2016 года.
Кроме того, первый весенний месяц этого года стал 44-м подряд мартом и 423-м месяцем подряд с температурой, которая была выше средней за XX век.
Средняя глобальная объединенная температура воздуха над океаном и сушей также стала второй за период январь-март, она на 1,15° выше средней многолетней за XX век и также уступает лишь марту 2016 года.
В Южной Америке март 2020 года стал самым теплым за всю историю наблюдений. Рекордно высокие температуры были также зафиксированы в частях Атлантического, Индийского и на западе Тихого океанов, а также в южной части Северной Америки, Азии и Африки.
Напомним, среднемесячная температура марта в Киеве достигла +6,5º, что на 5,8º превышает климатическую норму.
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