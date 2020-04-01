Климатологи подвели итоги контрастного марта в Киеве

Среднемесячная температура марта в Киеве достигла +6,5º.

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Среднемесячная температура марта в Киеве достигла +6,5º, что на 5,8º превышает климатическую норму.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Нынешний март стал третьим в рейтинге самых теплых в столице за 140 лет, а по количеству температурных рекордов (12) - первым.

Холоднее всего было 24 числа, когда температура под утро опустилась до -4,5°, а теплее всего - 29 марта, когда температура после полудня достигла +19,4º.

Март в столице был скупым на осадки, которых выпало лишь 15,2 мм, что составляет 39% климатической нормы.

Напомним, 28 марта в Киеве было установлено два температурных рекорда.