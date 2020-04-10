Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни
13-14 апреля в Украине ожидаются дожди.
В ближайшие дни в Украине ожидаются небольшие осадки.
Сегодня в Украине пройдут дожди, местами похолодает (карта)
Об этом "Фактам" рассказал заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владимир Билык.
"13 и 14 апреля пройдут небольшие дожди, а так без осадков. Температура в эти дни по ночам - около 0, возможны небольшие минусы, а днем будет тепло - плюс 15−20 градусов", - сообщил он.
В то же время народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что с 10 по 17 апреля пройдут дожди.
"По моим подсчетам, с 10 по 17 апреля пройдут дожди. Дневная температура ожидается 14−19 градусов тепла. После 20 апреля потеплеет еще на 5 градусов. Так что ожидаем температуру плюс 22-23 градуса. И в конце апреля, с 27-го по 29-е, также просчитывается циклон", - сообщил он.
По прогнозу народного синоптика, с 1 по 17 мая в Украине будет сухо и жарко, температура - 23−27 градусов. И только с 19 мая ожидается четыре дня дождей и снижения температуры до 19-22 градусов. С 26 по 30 мая она снова начнет подниматься, ожидается 25-27 градусов тепла. В это время возможны небольшие дожди.
Напомним, в течение 10-12 апреля во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки.
- Винница+14°... +1°
- Днепр+21°... +3°
- Донецк+21°... +4°
- Житомир+14°... 0°
- Запорожье+22°... +4°
- Ивано-Франковск+16°... 0°
- Киев+14°... +1°
- Кировоград+18°... +2°
- Луганск+20°... +6°
- Луцк+14°... +2°
- Львов+13°... +1°
- Николаев+23°... +5°
- Одесса+23°... +5°
- Полтава+17°... +4°
- Ровно+13°... +1°
- Симферополь+18°... +3°
- Сумы+14°... +1°
- Тернополь+14°... 0°
- Харьков+18°... +3°
- Херсон+21°... +4°
- Хмельницкий+13°... -1°
- Черкассы+16°... +2°
- Чернигов+14°... 0°
- Черновцы+16°... +1°