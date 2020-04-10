Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни

13:56, 10 апреля 2020
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13-14 апреля в Украине ожидаются дожди.

13-14 апреля в Украине ожидаются дожди / УНИАН
13-14 апреля в Украине ожидаются дожди / УНИАН

В ближайшие дни в Украине ожидаются небольшие осадки.

Сегодня в Украине пройдут дожди, местами похолодает (карта)

Об этом "Фактам" рассказал заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владимир Билык.

"13 и 14 апреля пройдут небольшие дожди, а так без осадков. Температура в эти дни по ночам - около 0, возможны небольшие минусы, а днем будет тепло - плюс 15−20 градусов", - сообщил он.

В то же время народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что с 10 по 17 апреля пройдут дожди. 

"По моим подсчетам, с 10 по 17 апреля пройдут дожди. Дневная температура ожидается 14−19 градусов тепла. После 20 апреля потеплеет еще на 5 градусов. Так что ожидаем температуру плюс 22-23 градуса. И в конце апреля, с 27-го по 29-е, также просчитывается циклон", - сообщил он.

По прогнозу народного синоптика, с 1 по 17 мая в Украине будет сухо и жарко, температура - 23−27 градусов. И только с 19 мая ожидается четыре дня дождей и снижения температуры до 19-22 градусов. С 26 по 30 мая она снова начнет подниматься, ожидается 25-27 градусов тепла. В это время возможны небольшие дожди.

Напомним, в течение 10-12 апреля во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки.

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Теги: #погода#дождь
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