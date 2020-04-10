Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине 10-12 апреля

Местами температура опустится до -5°.

В Украине ожидаются заморозки / moldova24.net

В течение 10-12 апреля во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки.

Читайте также Похолодание и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, ночью 11 апреля в западных и Житомирской областях, 12 апреля в западных, северных, центральных и восточных областях ожидаются сильные заморозки 0-5° (II уровень опасности - оранжевый). Ночью 10 апреля в восточных и Запорожской областях, 11-12 апреля в южных областях и на Закарпатье (11 апреля и в северных и центральных областях) заморозки на поверхности почвы 0-5°(I уровень опасности - желтый).

Напомним, в пятницу, 10 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +23°.