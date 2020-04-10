Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине 10-12 апреля

09:51, 10 апреля 2020
604
0

Местами температура опустится до -5°.

В Украине ожидаются заморозки / moldova24.net
В Украине ожидаются заморозки / moldova24.net

В течение 10-12 апреля во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки.

Похолодание и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, ночью 11 апреля в западных и Житомирской областях, 12 апреля в западных, северных, центральных и восточных областях ожидаются сильные заморозки 0-5° (II уровень опасности - оранжевый). Ночью 10 апреля в восточных и Запорожской областях, 11-12 апреля в южных областях и на Закарпатье (11 апреля и в северных и центральных областях) заморозки на поверхности почвы 0-5°(I уровень опасности - желтый).

Напомним, в пятницу, 10 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +23°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#заморозки
Читайте также
В Полтаве мужчина устроил скандал в супермаркете и кинул в лицо кассиру гривны в монетах (видео) В Полтаве мужчина устроил скандал в супермаркете и кинул в лицо кассиру гривны в монетах (видео)
"Военное преступление": у Зеленского прокомментировали призыв жителей оккупированного Крыма на военную службу в РФ "Военное преступление": у Зеленского прокомментировали призыв жителей оккупированного Крыма на военную службу в РФ
Дети Миллы Йовович спели популярную песенку "Антошка" и стали звездами сети (видео) Дети Миллы Йовович спели популярную песенку "Антошка" и стали звездами сети (видео)
Полнолуние 8 апреля: в чем его особенность и как оно повлияет на знаки Зодиака Полнолуние 8 апреля: в чем его особенность и как оно повлияет на знаки Зодиака
Гороскоп на вторник, 7 апреля: что ждет Тельцов, Раков, Козерогов и другие знаки Зодиака Гороскоп на вторник, 7 апреля: что ждет Тельцов, Раков, Козерогов и другие знаки Зодиака
Евреи готовятся отмечать Песах 2020: история и традиции праздника Евреи готовятся отмечать Песах 2020: история и традиции праздника
Кабмин на время карантина запретил отключать электроснабжение водоканалов и шахт Кабмин на время карантина запретил отключать электроснабжение водоканалов и шахт
Погода в Украине
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
38 %
743 мм
11.0 м/с
17 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять