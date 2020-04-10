Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине 10-12 апреля
Местами температура опустится до -5°.
В течение 10-12 апреля во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки.
Похолодание и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, ночью 11 апреля в западных и Житомирской областях, 12 апреля в западных, северных, центральных и восточных областях ожидаются сильные заморозки 0-5° (II уровень опасности - оранжевый). Ночью 10 апреля в восточных и Запорожской областях, 11-12 апреля в южных областях и на Закарпатье (11 апреля и в северных и центральных областях) заморозки на поверхности почвы 0-5°(I уровень опасности - желтый).
Напомним, в пятницу, 10 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +23°.
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Погода в Украине
- Винница+14°... 0°
- Днепр+21°... +3°
- Донецк+21°... +5°
- Житомир+14°... -2°
- Запорожье+23°... +3°
- Ивано-Франковск+16°... 0°
- Киев+13°... +2°
- Кировоград+18°... +1°
- Луганск+20°... +6°
- Луцк+14°... +2°
- Львов+13°... +2°
- Николаев+23°... +4°
- Одесса+22°... +5°
- Полтава+17°... +5°
- Ровно+13°... 0°
- Симферополь+18°... +3°
- Сумы+13°... +1°
- Тернополь+14°... 0°
- Харьков+18°... +4°
- Херсон+21°... +4°
- Хмельницкий+15°... +1°
- Черкассы+15°... +1°
- Чернигов+13°... +1°
- Черновцы+16°... +1°
Виргиния, США
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