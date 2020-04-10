Погода на выходные: в Украине будет прохладно и без осадков (карта)
Прохладнее всего будет в восточных областях.
На выходных в Украине ожидается прохладная и сухая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью -2°, днем +12°. В воскресенье переменная облачность, +5°...+14°.
Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине 10-12 апреля
Во Львове в субботу без осадков, ночью +1°, днем +14°. В воскресенье облачно с прояснениями, +6°…+18°.
В Луцке в субботу ночью 0°, днем +15°, без осадков. В воскресенье ночью +6°, днем +16°, переменная облачность.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -1°...+14°. В воскресенье до +14°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +5°, днем +18°. В воскресенье +6°...+13°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +1°, днем +12°. В воскресенье 0°...+13°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +1°, днем +13°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +2°...+13°.
В Симферополе завтра без осадков, +1°...+14°. В воскресенье +1°...+16°, облачно с прояснениями.
Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью +1°, днем +14°. В воскресенье без осадков, температура до +13°.
В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью -2°, днем +13°. В воскресенье температура до +13°, переменная облачность.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью 0°, днем +11°. В воскресенье -2°...+12°, облачно с прояснениями.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +9°. В воскресенье солнечно, ночью 0°, днем +13°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -1°, днем +14°. В воскресенье небольшая облачность, ночью +9°, днем до +19°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +15°. В воскресенье температура до +20°, переменная облачность.
В Сваляве завтра без осадков, +15°, в воскресенье солнечно, температура воздуха +5°…+17°.
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- Винница+14°... 0°
- Днепр+21°... +3°
- Донецк+21°... +5°
- Житомир+14°... -2°
- Запорожье+23°... +3°
- Ивано-Франковск+16°... 0°
- Киев+13°... +2°
- Кировоград+18°... +1°
- Луганск+20°... +6°
- Луцк+14°... +2°
- Львов+13°... +2°
- Николаев+23°... +4°
- Одесса+22°... +5°
- Полтава+17°... +5°
- Ровно+13°... 0°
- Симферополь+18°... +3°
- Сумы+13°... +1°
- Тернополь+14°... 0°
- Харьков+18°... +4°
- Херсон+21°... +4°
- Хмельницкий+15°... +1°
- Черкассы+15°... +1°
- Чернигов+13°... +1°
- Черновцы+16°... +1°