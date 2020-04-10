Погода на выходные: в Украине будет прохладно и без осадков (карта)

12:00, 10 апреля 2020
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Прохладнее всего будет в восточных областях.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На выходных в Украине ожидается прохладная и сухая погода. 

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью -2°, днем +12°. В воскресенье переменная облачность, +5°...+14°.

Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине 10-12 апреля

Во Львове в субботу без осадков, ночью +1°, днем +14°. В воскресенье облачно с прояснениями, +6°…+18°.

В Луцке в субботу ночью 0°, днем +15°, без осадков. В воскресенье ночью +6°, днем +16°, переменная облачность. 

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -1°...+14°. В воскресенье до +14°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +5°, днем +18°. В воскресенье +6°...+13°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +1°, днем +12°. В воскресенье 0°...+13°, облачно с прояснениями.

Прогноз на 11 апреля / УНИАН
Прогноз на 11 апреля / УНИАН
Прогноз на 12 апреля / УНИАН
Прогноз на 12 апреля / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +1°, днем +13°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +2°...+13°.

В Симферополе завтра без осадков, +1°...+14°. В воскресенье +1°...+16°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью +1°, днем +14°. В воскресенье без осадков, температура до +13°.

В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью -2°, днем +13°. В воскресенье температура до +13°, переменная облачность.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью 0°, днем +11°. В воскресенье -2°...+12°, облачно с прояснениями.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +9°. В воскресенье солнечно, ночью 0°, днем +13°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -1°, днем +14°. В воскресенье небольшая облачность, ночью +9°, днем до +19°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +15°. В воскресенье температура до +20°, переменная облачность.

В Сваляве завтра без осадков, +15°, в воскресенье солнечно, температура воздуха +5°…+17°.

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Теги: #погода
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