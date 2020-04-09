В Казахстане бушевал ураган (видео)

Сильный ветер сорвал кровли более чем с 160 зданий и сооружений.

В Казахстане бушевал ураган / скриншот

В Казахстане сильный ветер сорвал кровли более чем с 160 зданий и сооружений.

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Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Как рассказал начальник Центра управления в кризисных ситуациях КЧС Рустамбек Амрин, до 9 апреля в 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируются сильный ветер с порывами до 20-30 метров в секунду, дождь, снег и понижение температуры до минус 8 градусов. В 22 районах Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей из-за сильного ветра с порывами до 30 метров в секунду были сорваны кровли с более 160 зданий и сооружений различного назначения.

В девяти районах Акмолинской и Костанайской областей были повреждены линии электропередачи.

Напомним, тропический циклон "Гарольд" обрушился на острова Фиджи.