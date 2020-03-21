В Карпатах 21-22 марта ожидаются метели, на дорогах снежные заносы, гололедица.

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Синоптики предупреждают о резком похолодании, сильном ветре, дожде и снеге в ближайшие дни в Украине.

По данным Укгидрометцентра, в стране в связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое снижение температуры - ночью до 1-7 градусов мороза, днем до 3 градусов тепла - 3 градусов мороза, на юге и востоке ночью около нуля, днем до 2-7 градусов тепла.

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22-23 марта похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с (1-й уровень опасности, желтый) и осадками: в западных, северных, центральных и Харьковской областях в виде дождя и мокрого снега.

Ожидается местами образование снежного покрова высотой 1-3 см, на дорогах гололедица.

В южных, Луганской и Донецкой областях преимущественно пройдут дожди.

В Карпатах 21-22 марта значений cнег, 23 марта небольшой снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица (1-й уровень опасности, желтый). Ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, что приведет к нарушению движения транспорта на автодорогах в горной местности.

24-25 марта ожидается холодная, без осадков погода.