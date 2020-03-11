Теплый март продолжает устанавливать температурные рекорды в Киеве

10:58, 11 марта 2020
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Температура первой декады марта превышает норму на 9,5°.

Погода в Киеве устанавливает температурные рекорды / УНИАН
Погода в Киеве устанавливает температурные рекорды / УНИАН

В Киеве было установлено два температурных рекорда.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, в ночь на 8 марта в столице столбик термометра не опустился ниже +7,0°, что на 2,2° выше, чем было в 1906 году.

Ночь на 10 марта в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет. Температура под утро не опустилась ниже +6,8°, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1914 году, на 1,3°.

Климатологи отмечают, что температура первой декады марта превышает норму на 9,5° и соответствует климатической норме первой декады апреля.

С начала марта метеорологи обсерватории уже зафиксировали 7 температурных рекордов.

Напомним, 11 марта в Киеве пройдет дождь, температура днем до +9°.

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Теги: #Киев#погода
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