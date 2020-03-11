Теплый март продолжает устанавливать температурные рекорды в Киеве
Температура первой декады марта превышает норму на 9,5°.
В Киеве было установлено два температурных рекорда.
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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, в ночь на 8 марта в столице столбик термометра не опустился ниже +7,0°, что на 2,2° выше, чем было в 1906 году.
Ночь на 10 марта в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет. Температура под утро не опустилась ниже +6,8°, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1914 году, на 1,3°.
Климатологи отмечают, что температура первой декады марта превышает норму на 9,5° и соответствует климатической норме первой декады апреля.
С начала марта метеорологи обсерватории уже зафиксировали 7 температурных рекордов.
Напомним, 11 марта в Киеве пройдет дождь, температура днем до +9°.
- Винница+8°... +2°
- Днепр+14°... +7°
- Донецк+15°... +7°
- Житомир+8°... +2°
- Запорожье+15°... +7°
- Ивано-Франковск+13°... +2°
- Киев+11°... +3°
- Кировоград+14°... +5°
- Луганск+14°... +7°
- Луцк+11°... +2°
- Львов+11°... +3°
- Николаев+18°... +6°
- Одесса+17°... +6°
- Полтава+14°... +4°
- Ровно+10°... +2°
- Симферополь+13°... +7°
- Сумы+10°... +3°
- Тернополь+10°... +3°
- Харьков+13°... +4°
- Херсон+15°... +6°
- Хмельницкий+8°... +2°
- Черкассы+12°... +5°
- Чернигов+10°... +3°
- Черновцы+12°... +3°